В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Тунисе увеличилось до пяти после того, как были зафиксированы три новых случая, сообщает министерство здравоохранения Туниса.
Ранее сообщалось о двух зараженных.
"Министерство здравоохранения сообщает в понедельник, 9 марта, о трех новых подтвержденных случаях коронавируса", - сообщило министерство в Facebook.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса