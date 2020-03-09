Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник намекнул на чрезмерную, по его мнению, реакцию на ситуацию с коронавирусом и сравнил ее с эпидемией обычного гриппа.
"Итак, в прошлом году 37 тысяч американцев умерли от обычного гриппа. В среднем (смертность) составляет от 27 тысяч до 70 тысяч человек в год. Ничего не закрывается, жизнь и экономика продолжаются. На данный момент зарегистрировано 546 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них 22 смертельных. Подумайте об этом!" - написал Трамп в Twitter.
В настоящее время на территории США выявлены более 560 заболевших, в 22 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
Ранее в понедельник Трамп заявил, что решение его администрации ограничить поездки граждан в ряд стран было эффективной мерой против распространения коронавируса в США.
Заявления президента прозвучали на фоне растущей критики в отношении недостаточных мер в борьбе с распространением COVID-19. Специалисты предупреждают, что число заболевших будет расти на фоне неэффективных мер по сдерживанию заболевания и в связи с задержками диагностирования. Так, несмотря на то, что президент США заявил, что каждый желающий может сдать анализ на коронавирус, количество тестов ограничено и проведение их затруднено. Специалисты предупреждают, что ситуация с распространением коронавируса близка к эпидемии.
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