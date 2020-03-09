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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T19:38+0300
https://ria.ru/20200309/1568352725.html
В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568188097_0:1:3155:1776_1036x0_80_0_0_6aed99881044e0f50132acbf75e2b7a7.jpg
РИА Новости

В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным

19:17 09.03.2020 (обновлено: 19:38 09.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 9 мар — РИА Новости. Отсутствие сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти является неожиданным фактом, который отрицательно скажется на сотрудничестве ОПЕК и других стран, заявил РИА Новости представитель Миннефти Ирана Касра Нури.
"Мы убеждены, что отсутствие консенсуса стран ОПЕК и не входящих в нее стран является неожиданным событием и отрицательным для сотрудничества обеих сторон, которое в течение предыдущих двух лет имело позитивное влияние в вопросе обеспечения их интересов", — сказал собеседник агентства.
Иран считает, что для сохранения баланса на нефтяном рынке необходимо сокращение предложения, в связи с чем "рано или поздно" переговоры для достижения взаимопонимания по этому вопросу окажутся необходимыми, добавил Нури.
"Иран, будучи одной из наиболее эффективных стран ОПЕК, не будет пренебрегать какими-либо усилиями по спасению рынка нефти", — сообщил представитель Миннефти Ирана.
Говоря о влиянии результатов встречи ОПЕК+, он заявил, что последующее сокращение цен на нефть не принесет значительного вреда экономике Ирана с учетом уже имеющихся санкций со стороны США и "особой ситуации". На других же странах падение цен скажется отрицательно, добавил Нури.
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30 процентов после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Баррель Brent падал до 31,38 доллара (минимум с февраля 2016 года), WTI — до 27,9 доллара (также минимум с февраля 2016 года). Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке: доллар стоил дороже 75 рублей, евро — выше 86 рублей.
Сотрудник ООО РН-Пурнефтегаз, дочернего предприятия ОАО НК Роснефть, на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
15:25
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКИранЭкономика
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