В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция организовала проверку информации СМИ о том, что женщина избила школьницу в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Ранее в СМИ появилось видео, на котором женщина бьет подростка. В информации к видео говорится, что женщина избила 13-летнюю школьницу, которая до этого повздорила с дочерью обидчицы. Ребенок снял побои.
Как уточнил РИА Новости источник, инцидент произошел в Тацинском районе области 7 марта.
"По факту инцидента организована проверка. Выясняются все обстоятельства", - сказал представитель областного главка МВД.