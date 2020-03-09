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В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
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РИА Новости

В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной

19:12 09.03.2020 (обновлено: 19:16 09.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция организовала проверку информации СМИ о том, что женщина избила школьницу в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Ранее в СМИ появилось видео, на котором женщина бьет подростка. В информации к видео говорится, что женщина избила 13-летнюю школьницу, которая до этого повздорила с дочерью обидчицы. Ребенок снял побои.
Как уточнил РИА Новости источник, инцидент произошел в Тацинском районе области 7 марта.
"По факту инцидента организована проверка. Выясняются все обстоятельства", - сказал представитель областного главка МВД.
Сотрудник полиции
6 марта, 13:52
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Ростовская областьТацинский районПроисшествия
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