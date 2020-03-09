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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T19:34+0300
https://ria.ru/20200309/1568352553.html
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
https://cdn25.img.ria.ru/images/156154/52/1561545260_0:0:3116:1753_1036x0_80_0_0_c57565cf15901c285d392696cd3f389b.jpg
РИА Новости

Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике

19:12 09.03.2020 (обновлено: 19:34 09.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании Совета Федерации РФ . 25 ноября 2019
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании Совета Федерации РФ . 25 ноября 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ресурсы и стабильное исполнение бюджета позволяют гарантировать выполнение всех соцобязательств, в том числе исполнение поручений президента, сообщил на совещании правительства России министр финансов Антон Силуанов.
Председатель правительства России Михаил Мишустин провел в понедельник совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики.
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"Министр финансов Антон Силуанов отметил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, в том числе исполнение поручений президента по итогам послания и реализацию нацпроектов, а также сохранение макроэкономической и финансовой стабильности даже в условиях устойчиво низких цен на нефть", — говорится в сообщении.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМихаил МишустинАнтон СилуановЭкономика
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Всё стабильно... идём ко дну...
9 марта, 19:15
bakula74
500007
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