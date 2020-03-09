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Культура
2020-03-09T19:23+0300
https://ria.ru/20200309/1568352101.html
В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
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РИА Новости

В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову

19:02 09.03.2020 (обновлено: 19:23 09.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка России Галина Киндинова
Заслуженная артистка России Галина Киндинова
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Заслуженную актрису России Галину Киндинову госпитализировали из-за скачка давления. Об этом сама артистка рассказала телеканалу "Звезда".

"Нахожусь в Боткинской больнице", — отметила она.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что Киндинову доставили в медучреждение с сердечным приступом 8 марта. По информации телеканала, ей провели курс интенсивной терапии.
В комментарии РИА Новости актриса сообщила, что проходит обследование и чувствует себя хорошо.
"Уже лучше себя чувствую. <...> Еще в больнице нахожусь, обследуюсь, но все хорошо, не переживайте", — рассказала собеседница агентства.
Киндинова служит в МХТ имени А. П. Чехова. Она известна ролями в фильмах "Сладкоголосая птица юности", "Приваловские миллионы" и "Нахлебник".
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