В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Заслуженную актрису России Заслуженную актрису России Галину Киндинову госпитализировали из-за скачка давления. Об этом сама артистка рассказала телеканалу " Звезда ".

"Нахожусь в Боткинской больнице", — отметила она.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что Киндинову доставили в медучреждение с сердечным приступом 8 марта. По информации телеканала, ей провели курс интенсивной терапии.

В комментарии РИА Новости актриса сообщила, что проходит обследование и чувствует себя хорошо.

"Уже лучше себя чувствую. <...> Еще в больнице нахожусь, обследуюсь, но все хорошо, не переживайте", — рассказала собеседница агентства.