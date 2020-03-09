В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Заслуженную актрису России Галину Киндинову госпитализировали из-за скачка давления. Об этом сама артистка рассказала телеканалу "Звезда".
"Нахожусь в Боткинской больнице", — отметила она.
Ранее РЕН ТВ сообщил, что Киндинову доставили в медучреждение с сердечным приступом 8 марта. По информации телеканала, ей провели курс интенсивной терапии.
В комментарии РИА Новости актриса сообщила, что проходит обследование и чувствует себя хорошо.
"Уже лучше себя чувствую. <...> Еще в больнице нахожусь, обследуюсь, но все хорошо, не переживайте", — рассказала собеседница агентства.
Киндинова служит в МХТ имени А. П. Чехова. Она известна ролями в фильмах "Сладкоголосая птица юности", "Приваловские миллионы" и "Нахлебник".