Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правительство России уделит особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе, сообщил на совещании кабмина министр энергетики Александр Новак.
Председатель правительства России Михаил Мишустин провел в понедельник совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики.
"Правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе", — сообщил министр энергетики.