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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T19:05+0300
https://ria.ru/20200309/1568351868.html
Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
https://cdn24.img.ria.ru/images/156206/98/1562069878_0:192:2358:1518_1036x0_80_0_0_2bce76196c8a92596defc15c4cbc3e1f.jpg
РИА Новости

Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+

18:56 09.03.2020 (обновлено: 19:05 09.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на заседании стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в Вене
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия предлагала продлить сделку ОПЕК+ на II квартал, но партнеры по ОПЕК выбрали наращивание добычи и борьбу за долю рынка, сообщил министр энергетики Александр Новак.
Председатель правительства России Михаил Мишустин провел в понедельник совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики.
"Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть. Несмотря на это, партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка", — говорится в сообщении.
Министр энергетики отметил, что по итогам встречи министров стран ОПЕК+ 6 марта в Вене отсутствует решение о продлении действующего на тот момент соглашения о сокращении добычи.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКАлександр НовакЭкономика
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