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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T19:22+0300
https://ria.ru/20200309/1568351761.html
Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
https://cdn24.img.ria.ru/images/156284/51/1562845180_0:0:2179:1227_1036x0_80_0_0_eec1d9166b9930f6c9b3617c07b454ba.jpg
РИА Новости

Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке

18:52 09.03.2020 (обновлено: 19:22 09.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сценарий выхода из соглашения по нефти прорабатывался, текущая ситуация на рынке находится в пределах прогноза, заявил глава Минэнерго Александр Новак на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.
"Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке", — цитирует министра сайт правительства.
Новак напомнил, что Россия предлагала продлить сделку ОПЕК+ на II квартал, чтобы лучше оценить влияние коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть.
"Партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка", — говорится в сообщении правительства.
Цены на нефть резко обрушились из-за сообщений о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Из-за обвалов нефтяных котировок также упал курс рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМихаил МишустинАлександр НовакЭкономика
Популярные комментарии
Не понял, это он сейчас признался, что они заранее планировали обвал рубля?
9 марта, 19:01
Александр Наследников
700006
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