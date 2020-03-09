Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сценарий выхода из соглашения по нефти прорабатывался, текущая ситуация на рынке находится в пределах прогноза, заявил глава Минэнерго Александр Новак на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.
"Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке", — цитирует министра сайт правительства.
Новак напомнил, что Россия предлагала продлить сделку ОПЕК+ на II квартал, чтобы лучше оценить влияние коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть.
"Партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка", — говорится в сообщении правительства.
Цены на нефть резко обрушились из-за сообщений о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Из-за обвалов нефтяных котировок также упал курс рубля.