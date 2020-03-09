Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек

ЖЕНЕВА, 9 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее количество подтвержденных случаев заражения новым Общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом по всему миру превысило 109 тысяч, свыше 3800 человек скончались, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения

По данным организации на 9 марта, всего в мире подтверждено 109 343 случая нового коронавируса в 104 странах мира, при этом 3809 человек скончались.

В Китае насчитывается 80 904 заболевших, в Южной Корее 7382, в Италии 7375, в Иране 6566 и во Франции 1116.