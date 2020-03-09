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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
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РИА Новости

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек

18:45 09.03.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonЮжнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
ЖЕНЕВА, 9 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом по всему миру превысило 109 тысяч, свыше 3800 человек скончались, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.
По данным организации на 9 марта, всего в мире подтверждено 109 343 случая нового коронавируса в 104 странах мира, при этом 3809 человек скончались.
В Китае насчитывается 80 904 заболевших, в Южной Корее 7382, в Италии 7375, в Иране 6566 и во Франции 1116.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВОЗВ мире
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