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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T19:11+0300
https://ria.ru/20200309/1568351360.html
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565321936_0:165:2973:1837_1036x0_80_0_0_48c56313a9e4d3f5d780462d22d0020b.jpg
РИА Новости

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

18:39 09.03.2020 (обновлено: 19:11 09.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, сообщает кабмин в понедельник.
"Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсудили меры по сохранению стабильности российской экономики", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Добавляется, что в совещании приняли участие первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Григоренко, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Сотрудник ООО РН-Пурнефтегаз, дочернего предприятия ОАО НК Роснефть, на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
15:25
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияМихаил МишустинЭкономика
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