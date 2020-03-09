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В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
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РИА Новости

В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса

18:35 09.03.2020 (обновлено: 19:19 09.03.2020)
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© AP Photo / Ahn Young-joonМедицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро
© AP Photo / Ahn Young-joon
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 мар — РИА Новости. Два случая смерти от коронавируса зафиксировали в Германии, сообщило издание Bild со ссылкой на местные власти.
Один из погибших пациентов жил в округе Хайнсберг, который стал одним из эпицентров эпидемии в стране. Почти четверть заразившихся (300 из 1,1 тысячи человек) приходится на этот округ. Еще один человек погиб от коронавируса в городе Эссен.
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Ранее гражданин Германии также погиб от коронавируса в Египте.
В конце прошлого года китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.
Общее число заразившихся достигло почти 110 тысяч, из них 81 тысяча приходится на материковый Китай. Самая сложная ситуация в Европе наблюдается в Италии: почти 7400 заразившихся.
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