В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса

БЕРЛИН, 9 мар — РИА Новости. Два случая смерти от коронавируса зафиксировали в Германии, сообщило издание Bild со ссылкой на местные власти.
Один из погибших пациентов жил в округе Хайнсберг, который стал одним из эпицентров эпидемии в стране. Почти четверть заразившихся (300 из 1,1 тысячи человек) приходится на этот округ. Еще один человек погиб от коронавируса в городе Эссен.
Ранее гражданин Германии также погиб от коронавируса в Египте.
В конце прошлого года китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса