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В Дублине из-за COVID-19 отменили парад в честь Дня святого Патрика
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РИА Новости

В Дублине из-за COVID-19 отменили парад в честь Дня святого Патрика

18:33 09.03.2020
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© REUTERS / YonhapИзмерение температуры водителя автомобиля
Измерение температуры водителя автомобиля
© REUTERS / Yonhap
Измерение температуры водителя автомобиля
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Ирландии из-за угрозы коронавируса отменили проведение парада в честь Дня святого Патрика в столице страны Дублине, сообщает местный телеканал RTE.
День святого Патрика, покровителя Ирландии, отмечается ежегодно 17 марта. Этот праздник уже давно приобрел большую популярность далеко за пределами страны и отмечается в разных странах мира.
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Решение об отмене парада было принято специальным подкомитетом кабинета министров Ирландии, который разрабатывает стратегию борьбы с коронавирусом. Парад был также отменен в Корке – втором по величине городе Ирландии.
Святой Патрик – один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры. В честь этого святого освящены более двух тысяч храмов по всему миру, главный из которых - собор святого Патрика в Дублине, построенный в 1192 году.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыДень святого ПатрикаДублинВ мире
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