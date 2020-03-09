В Дублине из-за COVID-19 отменили парад в честь Дня святого Патрика

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Ирландии из-за угрозы коронавируса отменили проведение парада в честь Дня святого Патрика в столице страны Дублине, сообщает местный телеканал RTE.
День святого Патрика, покровителя Ирландии, отмечается ежегодно 17 марта. Этот праздник уже давно приобрел большую популярность далеко за пределами страны и отмечается в разных странах мира.
Решение об отмене парада было принято специальным подкомитетом кабинета министров Ирландии, который разрабатывает стратегию борьбы с коронавирусом. Парад был также отменен в Корке – втором по величине городе Ирландии.
Святой Патрик – один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры. В честь этого святого освящены более двух тысяч храмов по всему миру, главный из которых - собор святого Патрика в Дублине, построенный в 1192 году.
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