В Чехии выявили три новых случая заражения коронавирусом

ПРАГА, 9 мар – РИА Новости. Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в понедельник в Чехии, всего в стране находятся в специализированных отделениях больниц или на домашнем лечении 35 человек, сообщил на пресс-конференции глава минздрава Адам Войтех.
"Заболевания вирусом COVID-19 диагностированы в понедельник у водителя грузовика, задержанного во время проверки на границе с Германией, у жительницы Злинского края (на востоке республики), вернувшейся из отпуска в Италии, оба находятся в больнице в Праге, а также у 12-летнего подростка, он на домашнем лечении. Всего больных коронавирусом в стране с воскресенья, 1 марта, зарегистрировано 35 человек. Болезнь у них протекает без осложнений, но и выздоровевших пока нет", - сказал Войтех.
Министр уточнил, что выздоровевшими считаются те пациенты, у которых тестирование в конце лечения дважды показало негативный результат.
С понедельника решением совбеза республики на 10 участках границ Чехии полицейские, таможенники и пожарные проводят выборочные проверки состояния здоровья проезжающих. Если температура тела у них превышает 38 градусов, их отправляют на медосмотр в ближайшие больницы. Подобные выборочные проверки самочувствия пассажиров организованы также на вокзалах и в аэропортах. В ближайшие дни в страну должны вернуться несколько тысяч человек после отпуска, проведенного в Италии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса