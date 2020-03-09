В Чехии выявили три новых случая заражения коронавирусом

С понедельника решением совбеза республики на 10 участках границ Чехии полицейские, таможенники и пожарные проводят выборочные проверки состояния здоровья проезжающих. Если температура тела у них превышает 38 градусов, их отправляют на медосмотр в ближайшие больницы. Подобные выборочные проверки самочувствия пассажиров организованы также на вокзалах и в аэропортах. В ближайшие дни в страну должны вернуться несколько тысяч человек после отпуска, проведенного в Италии.