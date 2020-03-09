В Буркина-Фасо неизвестные убили 43 человека

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Неизвестные в воскресенье напали на две деревни в Буркина-Фасо и убили 43 человека, сообщает издание Koaci со ссылкой на представителя правительства Реми Данджину.
"По предварительным данным, 43 человека стали жертвами. Шесть раненых были направлены в региональный госпиталь Уахигуя", - говорится в его заявлении.
Нападение произошло в коммуне Барга. На место немедленно направили силы безопасности.
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