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В Буркина-Фасо неизвестные убили 43 человека
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РИА Новости

В Буркина-Фасо неизвестные убили 43 человека

18:26 09.03.2020 (обновлено: 18:27 09.03.2020)
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© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
Силы безопасности Буркина-Фасо
© AP Photo / Jerome Delay
Силы безопасности Буркина-Фасо. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Неизвестные в воскресенье напали на две деревни в Буркина-Фасо и убили 43 человека, сообщает издание Koaci со ссылкой на представителя правительства Реми Данджину.
"По предварительным данным, 43 человека стали жертвами. Шесть раненых были направлены в региональный госпиталь Уахигуя", - говорится в его заявлении.
Нападение произошло в коммуне Барга. На место немедленно направили силы безопасности.
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