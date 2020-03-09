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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T18:30+0300
https://ria.ru/20200309/1568350753.html
Курс рубля продолжил замедлять темпы падения
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565315318_0:174:2980:1850_1036x0_80_0_0_8014d49f201d25939e62ffc027b88ee5.jpg
РИА Новости

Курс рубля продолжил замедлять темпы падения

18:30 09.03.2020
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© Наталья СеливерстоваПункт обмена валют
Пункт обмена валют
© Наталья Селиверстова
Пункт обмена валют. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Курс рубля продолжает несколько замедлять темпы падения к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.01 мск курс доллара на рынке Forex составляет 73,8 рубля, евро - 84,5 рубля. Ранее в ходе торгов евро доходил до 86,09 рубля, доллар - до 75,67 рубля.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества
17:20Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Нефтяные котировки ночью обвалились более чем на 30% после новостей о том, что в пятницу страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.
К текущему моменту падение котировок основных марок - Brent и WTI - замедлилось до 17-18%.
Основными для курса рубля являются торги на Московской бирже, там проходят основные объемы сделок и именно на них ориентируется ЦБ РФ при определении официальных курсов валют. Однако в этот понедельник на Мосбирже выходной, и торги начнутся только в 10.00 мск 10 марта. До этого единственным ориентиром по текущему курсу рубля выступает международный межбанковский валютный рынок Forex, хотя его котировки и менее релевантны в силу небольших объемов сделок. После открытия торгов в России участники Forex начнут использовать котировки с Мосбиржи.
Сотрудник ООО РН-Пурнефтегаз, дочернего предприятия ОАО НК Роснефть, на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
15:25
Черный понедельник. Нефть и рубль рекордно рухнули
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютОПЕКЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаСаудовская АравияРубльЭкономика
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