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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T18:31+0300
https://ria.ru/20200309/1568350569.html
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
https://cdn25.img.ria.ru/images/156206/11/1562061106_0:30:3072:1758_1036x0_80_0_0_083210d6d52937f0b529f571fee00f60.jpg
РИА Новости

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

18:13 09.03.2020 (обновлено: 18:31 09.03.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах нефти. Это, а также фейковые новости является причиной падения рынка! Хорошо для потребителей, цены на бензин снижаются!" - написал Трамп в Twitter.
В понедельник к опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть.
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись падением на 3-7%, а в Европе - открыли торги обвалом на 6-9%. Сходную динамику демонстрировали и биржи стран Персидского залива, Египта и других стран. Нью-Йоркская фондовая биржа приостанавливала торги на 15 минут из-за обвала основных индексов более чем на 7%, вскоре после их возобновления спад оставался таким же, однако затем несколько замедлился - до 5-5,8%.
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Черный понедельник. Нефть и рубль рекордно рухнули
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьДональд ТрампСШАЭкономика
Популярные комментарии
Цены на нефть упали, безин подешевеет, американцы на дешевым бензине разъедутся по всей стране, коронный вирус распространится еще больше. И будет всем счастье.
9 марта, 18:25
Нефертити Васильевна Фишман
236010024
наши индексы такто от 12 до 325 % упали)))
9 марта, 18:25
МММиха Морозоффф
33474043
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