Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах нефти. Это, а также фейковые новости является причиной падения рынка! Хорошо для потребителей, цены на бензин снижаются!" - написал Трамп в Twitter.
В понедельник к опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть.
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись падением на 3-7%, а в Европе - открыли торги обвалом на 6-9%. Сходную динамику демонстрировали и биржи стран Персидского залива, Египта и других стран. Нью-Йоркская фондовая биржа приостанавливала торги на 15 минут из-за обвала основных индексов более чем на 7%, вскоре после их возобновления спад оставался таким же, однако затем несколько замедлился - до 5-5,8%.