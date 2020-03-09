Трамп оценил эффективность мер против коронавируса

Между тем специалисты предупреждают, что число заболевших будет расти на фоне неэффективных мер по сдерживанию заболевания и в связи с задержками диагностирования. Так, несмотря на то, что президент США заявил, что каждый желающий может сдать анализ на коронавирус, количество тестов ограничено и проведение их затруднено. Специалисты предупреждают, что ситуация с распространением коронавируса близка к эпидемии.