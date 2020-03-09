Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-09T18:05+0300
https://ria.ru/20200309/1568350394.html
Трамп оценил эффективность мер против коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/156164/74/1561647430_0:0:2441:1374_1036x0_80_0_0_02865531a0d13f6f7b3eac8553269e13.jpg
РИА Новости

Трамп оценил эффективность мер против коронавируса

18:05 09.03.2020
661
© РИА Новости / Эва Мари УскатегиПрезидент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами
© РИА Новости / Эва Мари Ускатеги
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Президент США уверен, что решение его администрации ограничить поездки граждан в ряд стран было эффективной мерой против распространения коронавируса в США, об этом он написал в понедельник в Twitter на фоне растущей критики в отношении недостаточных мер в борьбе с распространением COVID-19.
"Лучшее решение было самым жестким из всех, и оно спасло много жизней – это принятое на очень раннем этапе решение о приостановке поездок в и из ряда районов мира!" - написал президент США, посетовав на обилие "фейк-ньюс" в СМИ.
Коронавирус 2019-nCoV
6 марта, 17:40
Китайские ученые обнаружили изменения в симптомах коронавируса
В настоящее время на территории США выявлены более 560 заболевших, в 22 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
Между тем специалисты предупреждают, что число заболевших будет расти на фоне неэффективных мер по сдерживанию заболевания и в связи с задержками диагностирования. Так, несмотря на то, что президент США заявил, что каждый желающий может сдать анализ на коронавирус, количество тестов ограничено и проведение их затруднено. Специалисты предупреждают, что ситуация с распространением коронавируса близка к эпидемии.
Бывший представитель администрации по контролю продуктов питания и медикаментов Скотт Готтлиб заявил в интервью CBS, что в США "идет эпидемия" коронавируса и сейчас начинается "период стремительного роста" числа заболевших. По его мнению, время сдерживания прошло и теперь надо реализовывать стратегию смягчения последствий.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
380215
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп вступил в перепалку с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро
В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в Вене
Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Миронов прокомментировал ситуацию с обвалом нефтяных котировок
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
Министр энергетики России Александр Новак
Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Суд по МН17 заинтересовали данные журналиста по "Букам"
Женщина в маске в центре Милана
В Британии число заболевших коронавирусом выросло до 319 человек
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Курс рубля замедлил темпы падения
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Москве рассказали о состоянии трех заболевших коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01В Париже из-за коронавируса отменили концерты Мадонны
19:57В Греции сообщили об 11 новых случаях инфицирования коронавирусом
19:41Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
19:38Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
19:34ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
19:32В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти
19:29В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
19:22Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
19:17В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
19:12В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
19:12Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
19:07Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
19:06На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
19:02В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
19:01Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
18:56Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
18:52Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
18:45Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
18:39Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
18:35В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
Лента новостейМолния