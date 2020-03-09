В Праге вандалы разрисовали опору Карлова моста

ПРАГА, 9 мар – РИА Новости. Неизвестные вандалы в ночь на понедельник нанесли краской надпись на одну из опор исторического Карлова моста в центре Неизвестные вандалы в ночь на понедельник нанесли краской надпись на одну из опор исторического Карлова моста в центре Праги , сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.

"Полиция приняла для расследования инцидент с нанесением на одну из опор Карлова моста надписи спреем, который может быть квалифицирован по статье "нанесение ущерба чужому имуществу", - сказала Сиржиштёва.

Виновные по данной статье могут подвергнуться административному или уголовному наказанию, а в случае, если речь идет об иностранцах - высланы из страны с запретом на въезд в нее на длительный период.

#Prague’s Charles Bridge is once again “decorated” with new #graffiti. Vandals spray-painted “Krakow + Moscow = Prague”, and Sunday’s date, on a bridge arcade on the Lesser Town side.https://t.co/v3RpyTIng6 pic.twitter.com/easOszCIZD — Prague Morning (@PragueMorning) March 9, 2020

Карлов мост был заложен в 1357 году и является одной из главных достопримечательностей Чехии

По словам представителя управления городских коммуникаций Праги Барборы Лишковой, опора Карлова моста может быть очищена от граффити в течение нескольких дней.

"Очистку опоры моста мы будем решать вместе с управлением охраны памятников Праги, которое имеет опыт устранения граффити со скульптур. Думаю, что на это уйдет несколько дней", - сказала Лишкова. Величина причиненного надписью ущерба, по ее словам, пока не определена.