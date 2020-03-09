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В Праге вандалы разрисовали опору Карлова моста
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РИА Новости

В Праге вандалы разрисовали опору Карлова моста

17:58 09.03.2020 (обновлено: 18:12 09.03.2020)
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© Depositphotos / vitalytitovКарлов мост в Праге
Карлов мост в Праге
© Depositphotos / vitalytitov
ПРАГА, 9 мар – РИА Новости. Неизвестные вандалы в ночь на понедельник нанесли краской надпись на одну из опор исторического Карлова моста в центре Праги, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
"Полиция приняла для расследования инцидент с нанесением на одну из опор Карлова моста надписи спреем, который может быть квалифицирован по статье "нанесение ущерба чужому имуществу", - сказала Сиржиштёва.
Виновные по данной статье могут подвергнуться административному или уголовному наказанию, а в случае, если речь идет об иностранцах - высланы из страны с запретом на въезд в нее на длительный период.
Карлов мост был заложен в 1357 году и является одной из главных достопримечательностей Чехии.
По словам представителя управления городских коммуникаций Праги Барборы Лишковой, опора Карлова моста может быть очищена от граффити в течение нескольких дней.
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"Очистку опоры моста мы будем решать вместе с управлением охраны памятников Праги, которое имеет опыт устранения граффити со скульптур. Думаю, что на это уйдет несколько дней", - сказала Лишкова. Величина причиненного надписью ущерба, по ее словам, пока не определена.
Последний случай осквернения Карлова моста был зафиксирован летом 2019 года, когда одну из опор размалевали надписями два брата из Германии. Решением пражского горсуда они были оштрафованы каждый на 100 тысяч крон (около 4,3 тысячи долларов), им также на пять лет запрещен въезд в Чехию.
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