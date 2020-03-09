Трамп вступил в перепалку с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса

"Никакой путаницы в сообщениях (администрации) нет, только политическая милитаризация со стороны людей вроде тебя и твоего брата Фредо!" - написал Трамп в адрес Эндрю Куомо. Фредо Корлеоне - это вымышленный персонаж из кинотрилогии "Крестный отец", наименее умный из семьи братьев-мафиози.