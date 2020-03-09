Трамп вступил в перепалку с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо раскритиковал федеральные власти в лице Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC) за недостаточные меры по диагностике коронавируса, за что получил отповедь президента США Дональда Трампа.
"CDC, проснитесь, дайте штатам проводить тесты, дайте частным лабораториям проводить тесты, давайте как можно скорее повысим наши возможности по тестированию, чтобы можно было идентифицировать положительные случаи", - заявил Куомо, в чьем штате число подтвержденных случаев по коронавирусу превысило 100.
Трамп ответил в Twitter нападками на губернатора Эндрю Куомо и его брата Криса Куомо - ведущего телеканала CNN, который постоянно критикует Трампа.
"Никакой путаницы в сообщениях (администрации) нет, только политическая милитаризация со стороны людей вроде тебя и твоего брата Фредо!" - написал Трамп в адрес Эндрю Куомо. Фредо Корлеоне - это вымышленный персонаж из кинотрилогии "Крестный отец", наименее умный из семьи братьев-мафиози.
Число случаев коронавируса в США превысило 500.