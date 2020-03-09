Суд по МН17 заинтересовали данные журналиста по "Букам"

АМСТЕРДАМ, 9 мар — РИА Новости. Материалы голландского журналиста об отсутствии "Буков" в районе крушения MH17 могут приобщить к делу, сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ. Материалы голландского журналиста об отсутствии "Буков" в районе крушения MH17 могут приобщить к делу, сообщила РИА Новости судья окружного судаМария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ.

По ее словам, это может произойти, если документы являлись частью дела, или по запросу обвиняемых и их адвокатов.

"Эта новость привлекла к себе огромное внимание. Суд об этом знает", — сказал она.

Макс Ван дер Верфф обнародовал часть документов С овместной следственной группы (ССГ), среди которых письмо от нидерландской разведки, в которой говорится об отсутствии "Буков", способных сбить малайзийский Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году. Ранее журналист и автор документального фильма об авиакатастрофе MH17овместной следственной группы (ССГ), среди которых письмо от нидерландской разведки, в которой говорится об отсутствии "Буков", способных сбить малайзийский Boeing (рейс МН17) нав 2014 году.

Трагедия в небе над Донбассом

В июле 2014 года Boeing 777 малайзийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом. В катастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев, которые отмечали, что не имеют средств, способных сбить воздушное судно на такой высоте.

Возглавляемая Генпрокуратурой Нидерландов следственная группа, куда не входит Россия, утверждает, что самолет был сбит из ЗРК "Бук", якобы принадлежавших 53-й зенитно-ракетой бригаде российских вооруженных сил из Курска. При этом замглавы Генпрокуратуры Николай Винниченко отмечал, что Москва передала Амстердаму не только данные российских радаров, но и документацию, которая свидетельствует, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине. Однако следователи проигнорировали эти данные.

В МИД неоднократно называли обвинения голословными, а президент Владимир Путин подчеркивал, что Россию не допускают к расследованию катастрофы. В Минобороны также обращали внимание, что все ракеты, двигатель одной из которых продемонстрировала совместная комиссия, были утилизированы еще в 2011 году.

В июне прошлого года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 заявило о причастности к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе и к удару по по малайзийскому Boeing трех россиян и украинца. Следователи собрались предъявить им обвинения в убийстве, выдать международные ордера на их арест. В Москве выводы следствия в очередной раз назвали голословными и потребовали конкретных доказательств. Также российские дипломаты усомнились в качестве работы Совместной следственной группы.