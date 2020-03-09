Эксперт рассказал об использовании волос при выпекании хлеба

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Доцент кафедры ресторанного бизнеса Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Плеханова и кандидат технических наук Инна Васильева рассказала НТВ об использовании волос для получения L-Цистеина, который применяют при изготовлении хлеба и булок.

"Производители могут заменить муку высшего качества, более дорогую, на муку низшего качества, добавить туда улучшитель, тот же самый L-Цистеин, и выдать это за продукт совершенно другого качества", — заявила она в эфире телеканала.

По ее словам, L-Цистеин, также известный как пищевая добавка Е-920, могут получать не только из утиного пера, но еще и из волос, собранных в парикмахерских.