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2020-03-09T18:40+0300
https://ria.ru/20200309/1568349540.html
Эксперт рассказал об использовании волос при выпекании хлеба
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РИА Новости

Эксперт рассказал об использовании волос при выпекании хлеба

17:35 09.03.2020 (обновлено: 18:40 09.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкХлеб
Хлеб
© РИА Новости / Стрингер
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Хлеб. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Плеханова и кандидат технических наук Инна Васильева рассказала НТВ об использовании волос для получения L-Цистеина, который применяют при изготовлении хлеба и булок.
"Производители могут заменить муку высшего качества, более дорогую, на муку низшего качества, добавить туда улучшитель, тот же самый L-Цистеин, и выдать это за продукт совершенно другого качества", — заявила она в эфире телеканала.
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По ее словам, L-Цистеин, также известный как пищевая добавка Е-920, могут получать не только из утиного пера, но еще и из волос, собранных в парикмахерских.
В свою очередь, как отметил телеканал, официально эту добавку получают из куриных и гусиных перьев, а также из коровьих рогов.
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РоссияНТВ (телеканал)Общество
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