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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T17:42+0300
https://ria.ru/20200309/1568349195.html
Курс рубля замедлил темпы падения
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568341232_0:86:3072:1814_1036x0_80_0_0_07635d606e0b7312829123ee793a6a9b.jpg
РИА Новости

Курс рубля замедлил темпы падения

17:21 09.03.2020 (обновлено: 17:42 09.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТабло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Курс рубля продолжает опускаться по отношению к доллару и евро в связи с обвалом нефтяных котировок, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 17:05 (мск), один доллар на рынке Forex стоит 74,33 рубля, евро — 85,05 рубля. Ранее евро доходил до 86,09 рубля, доллар — до 75,67 рубля.
Нью-Йоркская фондовая биржа
17:14Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Обвал фондовых индексов приостанавливал торги в Нью-Йорке
Цены на нефть обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Так, майский фьючерс марки Brent утром в понедельник упал на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель, а апрельский фьючерс WTI — на 31,35%, до 28,33 доллара. Позднее снижение котировок Brent и WTI замедлилось примерно до 22%.
Главными для курса российской национальной валюты считаются торги на Московской бирже: там проходят основные сделки и именно на них ориентируется ЦБ. Торги на Мосбирже откроются только завтра, в 10:00.
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Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияРубльЭкономика
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РИА продолжает с непонятной настойчивостью зачем-то информировать о курсе рубля у каких-то спекулянтов в полулегальных интернет-шарашках, в то время как ни на одной легальной бирже сегодня рубль не торгуется из-за выходных в России.
9 марта, 18:21
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