Курс рубля замедлил темпы падения

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Курс рубля продолжает опускаться по отношению к доллару и евро в связи с обвалом нефтяных котировок, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 17:05 (мск), один доллар на рынке Forex стоит 74,33 рубля, евро — 85,05 рубля. Ранее евро доходил до 86,09 рубля, доллар — до 75,67 рубля.
Цены на нефть обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Так, майский фьючерс марки Brent утром в понедельник упал на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель, а апрельский фьючерс WTI — на 31,35%, до 28,33 доллара. Позднее снижение котировок Brent и WTI замедлилось примерно до 22%.
Главными для курса российской национальной валюты считаются торги на Московской бирже: там проходят основные сделки и именно на них ориентируется ЦБ. Торги на Мосбирже откроются только завтра, в 10:00.
Срыв сделки ОПЕК+
Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.