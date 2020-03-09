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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T17:30+0300
https://ria.ru/20200309/1568349154.html
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563966272_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_ced936567b2be54e10847ce877e34d20.jpg
РИА Новости

Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть

17:20 09.03.2020 (обновлено: 17:30 09.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
"Без паники. Нефть падает, но Россия остается в плюсе, не дав ограничить свои возможности на глобальном рынке нефти. Стратегически решение верно. Согласись мы на невыгодную сделку с ОПЕК (читай — с саудитами), — нас выкинули бы за борт и лишили бы новых доходов. Теперь у нас есть шанс не только добыть и продать столько, сколько нам нужно добыть и продать, но и отправить за борт американский сланец", — считает Киселев.
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
13:25Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цены на нефть отыграли треть утреннего падения
По его мнению, сейчас самый дорогой товар — это хладнокровие и точный расчет, и "его, похоже, у России гораздо больше, чем у остальных игроков", считает журналист. По его словам, нынешний обвал — это спекуляция, которая разогревает новую спекуляцию. "Кто не психанул, тот остался в плюсе", — отмечает Киселев.
"Не бегите в обменники. Завтра в 10:00 откроется реальный, а не виртуальный российский валютный рынок, тогда и наступит ясность и по настоящему курсу рубля. Виртуальный Forex пугает 75 рублями за доллар уже почти сутки, играя на панику, но не учитывая данные от главных российских игроков, чьи слова и действия, на самом деле, определяют курс нашей валюты", — пишет журналист.
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13:34Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитики оценили падение цен на нефть и обвал курса рубля
Комментируя оценки аналитиков о "войне цен" на нефть между Россией и Саудовской Аравией, он напоминает, что российский бюджет заметно прочнее бюджета Саудовской Аравии и готов к низким ценам на нефть (в районе 40 долларов), в отличие от бюджета королевства, которое должно потратить миллиарды на анонсированную программу модернизации экономики и для которого цена сбалансированности бюджета вдвое больше — около 80 долларов за баррель.
"Пока весь мир паникует, правительство Путина — Мишустина и наш Центробанк успокаивают рынки. Очевидно, что объявленное утром комплексное решение по бюджетному правилу было готово заранее, еще до паники "черного понедельника". И похоже, что еще до венских переговоров с ОПЕК", — считает Киселев.
По его мнению, это логично и объяснимо, поскольку Путин сейчас —- самый опытный мировой лидер. "Он выводил страну еще и не из таких глобальных штормов. Остальные властители — не того масштаба. Юнга Макрон, шоумены Джонсон и Трамп, давно уставшая Меркель загипнотизированы собственными же фобиями, они привыкли перманентно ощущать угрозы, неважно какие: российскую, китайскую, коронавирусную, нефтяную. Спокойствие — не их конек", — отметил журналист.
Сотрудник ООО РН-Пурнефтегаз, дочернего предприятия ОАО НК Роснефть, на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
15:25
Черный понедельник. Нефть и рубль рекордно рухнули
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Обсудить 26
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьОПЕКДмитрий КиселевСаудовская АравияЭкономика
Популярные комментарии
Очевидно, Киселёв хранит деньги в иностранной валюте.
9 марта, 17:22
bakula74
47500118
Это финансовый эксперт? Нет! Не эксперт и не финансовый!!! Хватит успокаивать народ, нужно в течении недели вернуть рубль назад и заниматься развитием промышленности, а не пустословием
9 марта, 17:33
Artur Tsarev
38100016
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