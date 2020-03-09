Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.

"Без паники. Нефть падает, но Россия остается в плюсе, не дав ограничить свои возможности на глобальном рынке нефти. Стратегически решение верно. Согласись мы на невыгодную сделку с ОПЕК (читай — с саудитами), — нас выкинули бы за борт и лишили бы новых доходов. Теперь у нас есть шанс не только добыть и продать столько, сколько нам нужно добыть и продать, но и отправить за борт американский сланец", — считает Киселев.

По его мнению, сейчас самый дорогой товар — это хладнокровие и точный расчет, и "его, похоже, у России гораздо больше, чем у остальных игроков", считает журналист. По его словам, нынешний обвал — это спекуляция, которая разогревает новую спекуляцию. "Кто не психанул, тот остался в плюсе", — отмечает Киселев.

"Не бегите в обменники. Завтра в 10:00 откроется реальный, а не виртуальный российский валютный рынок, тогда и наступит ясность и по настоящему курсу рубля. Виртуальный Forex пугает 75 рублями за доллар уже почти сутки, играя на панику, но не учитывая данные от главных российских игроков, чьи слова и действия, на самом деле, определяют курс нашей валюты", — пишет журналист.

Комментируя оценки аналитиков о "войне цен" на нефть между Россией и Саудовской Аравией , он напоминает, что российский бюджет заметно прочнее бюджета Саудовской Аравии и готов к низким ценам на нефть (в районе 40 долларов), в отличие от бюджета королевства, которое должно потратить миллиарды на анонсированную программу модернизации экономики и для которого цена сбалансированности бюджета вдвое больше — около 80 долларов за баррель.

"Пока весь мир паникует, правительство Путина — Мишустина и наш Центробанк успокаивают рынки. Очевидно, что объявленное утром комплексное решение по бюджетному правилу было готово заранее, еще до паники "черного понедельника". И похоже, что еще до венских переговоров с ОПЕК", — считает Киселев.