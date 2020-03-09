Турецкие военные заявили о нейтрализации 13 курдов в Сирии

АНКАРА, 9 мар - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 13 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и Сил самообороны сирийских курдов (РПК/YPG) на севере Сирии.
"Тринадцать террористов из РПК/YPG, которые готовились к атаке на территорию операции "Щит Евфрата" из Телль-Рифата, были обезврежены в ходе успешной операции", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также города Аазаз и Эль-Баб.
*Террористическая организация, запрещенная в России.