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Турецкие военные заявили о нейтрализации 13 курдов в Сирии
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РИА Новости

Турецкие военные заявили о нейтрализации 13 курдов в Сирии

17:12 09.03.2020
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в Сирии
Турецкий военный конвой в Сирии
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в Сирии. Архивное фото
АНКАРА, 9 мар - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 13 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и Сил самообороны сирийских курдов (РПК/YPG) на севере Сирии.
"Тринадцать террористов из РПК/YPG, которые готовились к атаке на территорию операции "Щит Евфрата" из Телль-Рифата, были обезврежены в ходе успешной операции", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
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Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также города Аазаз и Эль-Баб.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Минобороны ТурцииСирияВ мире
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