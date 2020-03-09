В Судане не было 30 лет взрывов, подобных покушению на премьера

"Генеральная прокуратура полагает, что нападение было спланировано профессионально с точки зрения выбора места и времени, это нападение является преступлением против государства … в соответствии с Уголовным кодексом 1991 года и законом о терроризме, принятом в 2001 году", - говорится в заявлении. "На протяжении 30 лет в стране не происходило подобных взрывов, это первый подобный случай после падения прежнего режима (правления экс-президента Омара аль-Башира - ред.)", - уточнила генпрокуратура.