В Судане не было 30 лет взрывов, подобных покушению на премьера

ХАРТУМ, 9 мар - РИА Новости. Нападение на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока в Хартуме в понедельник было тщательно спланировано, в стране не происходило подобных атак с использованием взрывчатки на протяжении последних 30 лет, говорится в полученном РИА Новости заявлении генеральной прокуратуры Судана.
В понедельник кортеж Хамдока подвергся нападению террористов в районе Кобар в Хартуме, когда премьер ехал на работу, сообщается в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы суданского правительства. На пути следования кортежа сработало взрывное устройство, после чего по автоколонне был открыт огонь. Премьер-министр не пострадал, легкие ранения получил лишь один из его сопровождавших, уточнила пресс-служба.
"Генеральная прокуратура полагает, что нападение было спланировано профессионально с точки зрения выбора места и времени, это нападение является преступлением против государства … в соответствии с Уголовным кодексом 1991 года и законом о терроризме, принятом в 2001 году", - говорится в заявлении. "На протяжении 30 лет в стране не происходило подобных взрывов, это первый подобный случай после падения прежнего режима (правления экс-президента Омара аль-Башира - ред.)", - уточнила генпрокуратура.
По данным ведомства, расследование инцидента уже ведется, генпрокурор лично осмотрел место нападения на кортеж Хамдока, полиция и все уполномоченные органы ведут поиск преступников. Генпрокуратура также призвала граждан "быть бдительными и сообщать о любой подозрительной активности".
Судан с конца 2018 года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года.