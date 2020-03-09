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2020-03-09T17:10+0300
https://ria.ru/20200309/1568348698.html
Обвиняемый по делу MH17 заявил о непричастности к крушению самолета
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РИА Новости

Обвиняемый по делу MH17 заявил о непричастности к крушению самолета

17:10 09.03.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкНа месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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АМСТЕРДАМ, 9 мар – РИА Новости. Позиция россиянина Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении малайзийского "Боинга" на востоке Украины, состоит в том, что он не имеет никакого отношения к случившемуся, заявила на суде его голландский адвокат.
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В судебном процессе значатся четыре фигуранта, которым Национальная прокуратура Нидерландов ранее предъявила обвинения – это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде защищает международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката.

"Пулатов заявил, что не принимал ни малейшего участия. Он заявляет, что он имеет отношения к этому никакого отношения, поэтому запросил защиту", - сказала адвокат.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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