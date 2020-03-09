ООН и ЕС приветствовали подписание соглашение между США и талибами

"Мы приветствовали важные шаги, начатые совместной декларацией США и "Талибана" от 29 февраля, направленной на окончание войны и открывшей дверь для внутриафганских переговоров, запланированных на 10 марта", - говорится в совместном заявлении, текст которого распространил американский госдепартамент в понедельник.
Стороны выразили готовность помогать работе над мирным соглашением и подчеркнули, что для этого необходимы всеобъемлющие договоренности сторон в Афганистане. Они приветствовали решение талибов присоединиться к политическому процессу и оценили недельное сокращение насилия перед подписанием декларации с США. Стороны также призвали талибов и другие вооруженные группировки предпринять "конкретные шаги" к тому, чтобы территорию страны не использовали террористы. Они также призвали всех афганцев начать обсуждения по таким вопросам, как обмен пленными и прекращение огня.
ООН, ЕС и ряд стран также заявили, что по-прежнему намерены поддерживать оборону и силы безопасности Афганистана.
Ранее на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи. В четверг госсекретарь Майк Помпео заявил, что США уверены, что руководство "Талибана" делает все для выполнения сделки.