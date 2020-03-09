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ООН и ЕС приветствовали подписание соглашение между США и талибами
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РИА Новости

ООН и ЕС приветствовали подписание соглашение между США и талибами

17:07 09.03.2020
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© REUTERS / Ibraheem al OmariМулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар
© REUTERS / Ibraheem al Omari
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. ООН, Евросоюз, Франция, Германия, Италия, Норвегия и Великобритания выпустили совместное заявление с США, в котором приветствовали соглашение США и талибов, а также подготовку внутриафганских переговоров.
"Мы приветствовали важные шаги, начатые совместной декларацией США и "Талибана" от 29 февраля, направленной на окончание войны и открывшей дверь для внутриафганских переговоров, запланированных на 10 марта", - говорится в совместном заявлении, текст которого распространил американский госдепартамент в понедельник.
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
15:37
Гани пообещал освободить пленных талибов, сообщили СМИ
Стороны выразили готовность помогать работе над мирным соглашением и подчеркнули, что для этого необходимы всеобъемлющие договоренности сторон в Афганистане. Они приветствовали решение талибов присоединиться к политическому процессу и оценили недельное сокращение насилия перед подписанием декларации с США. Стороны также призвали талибов и другие вооруженные группировки предпринять "конкретные шаги" к тому, чтобы территорию страны не использовали террористы. Они также призвали всех афганцев начать обсуждения по таким вопросам, как обмен пленными и прекращение огня.
ООН, ЕС и ряд стран также заявили, что по-прежнему намерены поддерживать оборону и силы безопасности Афганистана.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
7 марта, 17:49
"Талибан" опроверг сообщения об отказе выполнять соглашение с США
Ранее на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи. В четверг госсекретарь Майк Помпео заявил, что США уверены, что руководство "Талибана" делает все для выполнения сделки.
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Майк ПомпеоЕвросоюзВеликобританияАфганистанНорвегияТалибанООНИталияСШАВ мире
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