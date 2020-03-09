ООН и ЕС приветствовали подписание соглашение между США и талибами

"Мы приветствовали важные шаги, начатые совместной декларацией США и "Талибана" от 29 февраля, направленной на окончание войны и открывшей дверь для внутриафганских переговоров, запланированных на 10 марта", - говорится в совместном заявлении, текст которого распространил американский госдепартамент в понедельник.