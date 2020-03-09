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2020-03-09T17:03+0300
https://ria.ru/20200309/1568348525.html
Китай вывел на орбиту новый спутник навигационной системы Beidou
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РИА Новости

Китай вывел на орбиту новый спутник навигационной системы Beidou

17:03 09.03.2020
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© Wang ZhaoМакет на навигационной спутниковой системы BeiDou на выставке
Макет на навигационной спутниковой системы BeiDou на выставке
© Wang Zhao
ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости. Китай в понедельник произвел успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с 54-м спутником для создаваемой КНР глобальной навигационной системы Beidou, говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).
Пуск состоялся в понедельник в 19.55 (14.55 мск) по местному времени с космодрома "Сичан" в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Спутник "GEO-2" вышел на заданную орбиту и будет работать вместе с остальными запущенными ранее аппаратами Beidou после того, как пройдет серию тестов.
Пуск ракеты-носителя с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
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Источник: третий спутник "Глонасс-К" запустят с Плесецка в мае
Beidou - создаваемая Китаем глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что уже в этом году она будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.
Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это была уже 327-я миссия.
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Космос - РИА НаукаКитай
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