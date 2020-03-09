Китай вывел на орбиту новый спутник навигационной системы Beidou

ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости. Китай в понедельник произвел успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с 54-м спутником для создаваемой КНР глобальной навигационной системы Beidou, говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).
Пуск состоялся в понедельник в 19.55 (14.55 мск) по местному времени с космодрома "Сичан" в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Спутник "GEO-2" вышел на заданную орбиту и будет работать вместе с остальными запущенными ранее аппаратами Beidou после того, как пройдет серию тестов.
Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это была уже 327-я миссия.