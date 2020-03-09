В Финляндии число случаев заражения коронавирусом возросло до 33

ХЕЛЬСИНКИ, 9 мар - РИА Новости. Три новых случая коронавируса зарегистрированы в Финляндии, сообщают в понедельник медицинские власти Центральной Финляндии.
Таким образом, общее количество заболевших составляет 33.
"В больнице Центральной Финляндии было зарегистрировано три коронавирусных инфекции. Два человека были заражены коронавирусом в Финляндии. Один из инфицированных вернулся из района эпидемии", - уточняется в сообщении.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса