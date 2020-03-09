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Акция протеста у здания министерства обороны в Хартуме
Ситуация в Судане
2020-03-09T17:09+0300
https://ria.ru/20200309/1568348121.html
ЛАГ осудила попытку покушения на суданского премьера
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568341823_0:125:3072:1853_1036x0_80_0_0_39f5a82858381e88431961032be64c6e.jpg
РИА Новости

ЛАГ осудила попытку покушения на суданского премьера

16:51 09.03.2020 (обновлено: 17:09 09.03.2020)
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© REUTERS / Mohamed Nureldin AbdallahПоврежденное транспортное средство на месте покушения на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока в столице страны Хартуме. 9 марта 2020
Поврежденное транспортное средство на месте покушения на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока в столице страны Хартуме. 9 марта 2020
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
КАИР, 9 мар - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) осудила попытку покушения на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока и подтвердила поддержку Хартума в его демократических преобразованиях.
"Лига арабских государств потрясена в связи с попыткой покушения на премьер-министра и подтверждает свою приверженность поддержке Судана в процессе демократических преобразований, которые переживает страна", - говорится в заявлении ЛАГ.
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок
14:51
Случаи покушений на первых лиц государств в мире в 2001-2020 годах
В понедельник кортеж Хамдока подвергся нападению террористов в районе Кобар в Хартуме, когда премьер ехал на работу, сообщила ранее пресс-служба суданского правительства. На пути следования кортежа премьера сработало взрывное устройство, после чего по автоколонне был открыт огонь. Премьер и сопровождавшая его группа не пострадали, за исключением одного из сопровождавших, который получил легкие ранения.
Министр информации Судана Фейсал Салех заявил, что органы безопасности начали расследование покушения.
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Ситуация в СуданеАбдалла ХамдокЛига арабских государствСуданВ мире
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