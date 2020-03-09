ЛАГ осудила попытку покушения на суданского премьера

"Лига арабских государств потрясена в связи с попыткой покушения на премьер-министра и подтверждает свою приверженность поддержке Судана в процессе демократических преобразований, которые переживает страна", - говорится в заявлении ЛАГ.

В понедельник кортеж Хамдока подвергся нападению террористов в районе Кобар в Хартуме, когда премьер ехал на работу, сообщила ранее пресс-служба суданского правительства. На пути следования кортежа премьера сработало взрывное устройство, после чего по автоколонне был открыт огонь. Премьер и сопровождавшая его группа не пострадали, за исключением одного из сопровождавших, который получил легкие ранения.