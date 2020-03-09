Во Франции число заболевших коронавирусом возросло до 1191 человек

ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом во Франции по данным на понедельник возросло до 1191 человека, еще два человека скончались, доведя число жертв до 21, передает телеканал BFMTV со ссылкой на минздрав Франции.
"Согласно последним данным, предоставленным министерством здравоохранения, теперь насчитывается 21 усопший, смерть которого связана с коронавирусом. Число подтвержденных случаев заболевания - 1191", - сообщает телеканал.
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Ранее сообщалось, что вирус во Франции подхватили 1126 человек, число жертв составляло 19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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