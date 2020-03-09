Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-09T16:50+0300
https://ria.ru/20200309/1568348036.html
Во Франции число заболевших коронавирусом возросло до 1191 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567725894_0:245:2422:1607_1036x0_80_0_0_f5ed1bad69e86de682bf365134be3b0e.jpg
РИА Новости

Во Франции число заболевших коронавирусом возросло до 1191 человек

16:50 09.03.2020
710
© REUTERS / Charles PlatiauСкорая помощь во Франции
Скорая помощь во Франции
© REUTERS / Charles Platiau
Скорая помощь во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом во Франции по данным на понедельник возросло до 1191 человека, еще два человека скончались, доведя число жертв до 21, передает телеканал BFMTV со ссылкой на минздрав Франции.
"Согласно последним данным, предоставленным министерством здравоохранения, теперь насчитывается 21 усопший, смерть которого связана с коронавирусом. Число подтвержденных случаев заболевания - 1191", - сообщает телеканал.
Туристы в медицинских масках на площади Святого Марко в Венеции. 24 февраля 2020
26 февраля, 13:17
На грани истерии: страх перед коронавирусом меняет жизнь европейцев
Ранее сообщалось, что вирус во Франции подхватили 1126 человек, число жертв составляло 19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
350411
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗФранцияКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Женщина в маске в центре Милана
В Британии число заболевших коронавирусом выросло до 319 человек
Коронавирус
СМИ: все школы и вузы столицы Страны Басков закроют из-за коронавируса
Машина скорой помощи в Швеции
В Швеции число случаев заражения коронавирусом достигло 248
Здание Государственного академического Большого театра России в Москве
Гастроли Большого театра во Францию отменяются в связи с коронавирусом
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
Нидерланды
В Нидерландах число случаев заражения коронавирусом достигло 321
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро
В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп вступил в перепалку с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса
Коронавирус
В Финляндии число случаев заражения коронавирусом возросло до 33
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Москве рассказали о состоянии трех заболевших коронавирусом
Президент США Дональд Трамп
Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
В Иране число погибших из-за алкогольного отравления выросло до 27
Италия
По итальянским тюрьмам прокатилась волна протестов из-за коронавируса
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами
Трамп оценил эффективность мер против коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01В Париже из-за коронавируса отменили концерты Мадонны
19:57В Греции сообщили об 11 новых случаях инфицирования коронавирусом
19:41Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
19:38Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
19:34ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
19:32В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти
19:29В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
19:22Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
19:17В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
19:12В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
19:12Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
19:07Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
19:06На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
19:02В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
19:01Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
18:56Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
18:52Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
18:45Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
18:39Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
18:35В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
Лента новостейМолния