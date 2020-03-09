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https://ria.ru/20200309/1568347879.html
Главных фигурантов дела MH17 привлекут к ответственности в Нидерландах
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РИА Новости

Главных фигурантов дела MH17 привлекут к ответственности в Нидерландах

16:47 09.03.2020 (обновлено: 17:51 09.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу о крушении Boeing MH17
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АМСТЕРДАМ/КИЕВ, 9 мар - РИА Новости. Главные фигуранты дела о крушении рейса MH17 на востоке Украины будут привлечены к ответственности в Нидерландах, остальных могут привлечь на Украине, заявил председатель суда Хендрик Стинхейс на заседании в понедельник.
Судебное заседание по делу о крушении MH17 проходит в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол.
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"Главные фигуранты дела о крушении рейса MH17 на востоке Украины будут привлечены к ответственности в Нидерландах. Конечно, это не говорит о безнаказанности для тех, кто сыграл небольшую роль в случившемся, их могут привлечь к ответственности на Украине", - сказал председатель суда.
По его словам, расследование Совместной следственной группы (ССГ) в отношении других возможных причастных к крушению MH17 продолжается, речь идет, в частности, о членах экипажа ЗРК "Бук".
"Расследование Совместной следственной группы в отношении лиц, которые могут быть причастны к делу, продолжается. Особое внимание следствия сосредоточено на членах экипажа ЗРК "Бук", который мог сбить самолет", - сказал Стинхейс.
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В свою очередь, глава украинской делегации в суде Гюндуз Мамедов, по данным пресс-службы офиса генпрокурора Украины, заявил, что Киев собрал достаточно доказательств для предъявления обвинения четырем подозреваемым по делу о крушении Boeing.
В судебном процессе значатся четыре фигуранта, которым Национальная прокуратура Нидерландов ранее предъявила обвинения – это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде защищает международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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MH17. РасследованиеДонбассНидерландыУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Хочу, конечно, ошибиться, но этот Председатель Суда уже заряжен на определённое решение.
9 марта, 16:49
Иван Чугайнов
1320000
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