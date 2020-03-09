Главных фигурантов дела MH17 привлекут к ответственности в Нидерландах

"Главные фигуранты дела о крушении рейса MH17 на востоке Украины будут привлечены к ответственности в Нидерландах. Конечно, это не говорит о безнаказанности для тех, кто сыграл небольшую роль в случившемся, их могут привлечь к ответственности на Украине", - сказал председатель суда.

"Расследование Совместной следственной группы в отношении лиц, которые могут быть причастны к делу, продолжается. Особое внимание следствия сосредоточено на членах экипажа ЗРК "Бук", который мог сбить самолет", - сказал Стинхейс.

В судебном процессе значатся четыре фигуранта, которым Национальная прокуратура Нидерландов ранее предъявила обвинения – это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде защищает международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката.

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.