Акции американских нефтяных компаний упали на четверть

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Основные фондовые индексы Основные фондовые индексы США опустились на семь процентов на фоне обвала цен на нефть и обрушения котировок в других странах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17:01 (мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 6,11% — до 24 283,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 5,55%, до 8099,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 5,96%, до 2795,25 пункта.

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже сначала приостановили из-за обрушения индексов S&P 500 и Dow Jones более чем на 7%, но спустя 15 минут возобновили. Поначалу спад оставался таким же, но затем замедлился до 5,5-6%.

Главные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сегодня закрылись падением на 3-7%, а в Европе торги начались обвалом на 6-9%. Аналогичную динамику демонстрировали биржи стран Персидского залива, Египта и других государств.

Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти стран — членов сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса. Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти.