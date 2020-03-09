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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T17:51+0300
https://ria.ru/20200309/1568347531.html
Акции американских нефтяных компаний упали на четверть
https://cdn23.img.ria.ru/images/151542/76/1515427672_39:0:4432:2471_1036x0_80_0_0_356ea341d6bd43e452401b8ffc4fe3f8.jpg
РИА Новости

Акции американских нефтяных компаний упали на четверть

16:36 09.03.2020 (обновлено: 17:51 09.03.2020)
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© AP Photo / David ZalubowskiДобыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
© AP Photo / David Zalubowski
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Основные фондовые индексы США опустились на семь процентов на фоне обвала цен на нефть и обрушения котировок в других странах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17:01 (мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 6,11% — до 24 283,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 5,55%, до 8099,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 5,96%, до 2795,25 пункта.
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Пошли вверх. Цены на нефть отыгрывают треть после обвала
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже сначала приостановили из-за обрушения индексов S&P 500 и Dow Jones более чем на 7%, но спустя 15 минут возобновили. Поначалу спад оставался таким же, но затем замедлился до 5,5-6%.
Главные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сегодня закрылись падением на 3-7%, а в Европе торги начались обвалом на 6-9%. Аналогичную динамику демонстрировали биржи стран Персидского залива, Египта и других государств.

Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
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Черный понедельник. Нефть и рубль рекордно рухнули
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти стран — членов сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса. Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти.
На фоне этого обрушились цены на нефть. Так, майский фьючерс марки Brent, по данным на утро 9 марта, упал на 28,69 процента, до 32,28 доллара за баррель, а апрельский фьючерс WTI — на 31,35 процента, до 28,33 доллара. Сейчас цены на топливо падают в среднем на 20%.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютСШАЭкономика
Популярные комментарии
А удачненько наши от сделки с Опеком отказались. Фондовый пузырь США и так неплохо сдулся на панике от коронавируса, а теперь еще и нефть. Вот это я понимаю, ассиметричные меры на американские санкции. У нас все экономические потери за 10 лет разных санкций меньше, чем один этот обвал рынка США за две недели.
9 марта, 17:24
ПЧПавел Чурсин
38100007
Крах капитализма.
9 марта, 16:42
vvab6
23120004
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