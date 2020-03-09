В Нидерландах число случаев заражения коронавирусом достигло 321

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 321, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).
Ранее сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в Нидерландах составило 265. Таким образом, за сутки было выявлено 56 новых случаев инфицирования.
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Как сообщает RIVM, 134 пациента заразились за границей, большинство в Италии. В настоящий момент большая часть случаев заражения зарегистрирована в провинциях Северный Брабант и Утрехт.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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