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В Иране число погибших из-за алкогольного отравления выросло до 27
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РИА Новости

В Иране число погибших из-за алкогольного отравления выросло до 27

16:24 09.03.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 9 мар – РИА Новости. Число погибших в результате отравления алкоголем в Иране возросло до 27, свидетельствуют данные, опубликованные иранскими властями и медиками.
Двадцать человек погибли в провинции Хузестан на юго-западе Ирана - местный Университет медицинских наук Ахваза сообщил о 218 случаях алкогольного отравления к 8 марта.
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"К сожалению, на настоящий момент погибли 20 человек, потреблявших поддельный алкоголь", - сообщил представитель университета Али Эхсанпур.
Кроме того, в понедельник прокуратура провинции Альборз неподалеку от Тегерана сообщила о гибели семи человек, отравившихся метиловым спиртом. В заявлении указывалось, что погибшие почерпнули информацию из интернета, думая, что метанол поможет им как лекарство от коронавируса.
На данный момент с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, в стране зафиксирован 7161 случай заражения, из них 237 с летальным исходом, почти 2,4 тысячи выздоровели.
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