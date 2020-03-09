В Иране число погибших из-за алкогольного отравления выросло до 27

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

ТЕГЕРАН, 9 мар – РИА Новости. Число погибших в результате отравления алкоголем в Число погибших в результате отравления алкоголем в Иране возросло до 27, свидетельствуют данные, опубликованные иранскими властями и медиками.

Двадцать человек погибли в провинции Хузестан на юго-западе Ирана - местный Университет медицинских наук Ахваза сообщил о 218 случаях алкогольного отравления к 8 марта.

"К сожалению, на настоящий момент погибли 20 человек, потреблявших поддельный алкоголь", - сообщил представитель университета Али Эхсанпур.

Кроме того, в понедельник прокуратура провинции Альборз неподалеку от Тегерана сообщила о гибели семи человек, отравившихся метиловым спиртом. В заявлении указывалось, что погибшие почерпнули информацию из интернета, думая, что метанол поможет им как лекарство от коронавируса