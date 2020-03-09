Санитарные власти США не рекомендуют морские круизы из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Санитарные власти США не рекомендуют "долгие" авиарейсы и морские круизы из-за коронавируса, говорится в сообщении Центра по контролю и предупреждению заболеваний (CDC).
Ведомство рекомендует американцам "отказаться от всех поездок на круизных судах по всему миру", поскольку у пассажиров таких лайнеров повышенный риск заразиться инфекционными заболеваниями, включая коронанвирус COVID-19.
Госдепартамент США накануне также рекомендовал американцам не ездить в круизы, сославшись на "потенциальный риск карантина со стороны местных властей".
Ряд круизных лайнеров попали в карантин либо не смогли пришвартоваться в портах назначения из-за коронавируса после того, как на пришвартовавшемся в Японии лайнере Diamond Princess заболели около 700 человек.
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