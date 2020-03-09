В Алжире прокомментировали ситуацию с ценами на нефть

КАИР, 9 мар — РИА Новости. Алжир ведет с пятницы переговоры с партнерами по стабилизации цен на нефть и считает необходимым принятие срочных мер по урегулированию ситуации на рынке, заявил министр энергетики страны Мухаммад Аркаб.
Министр отметил, что сложившаяся ситуация вызвана многими факторами, в том числе падением спроса на нефть из-за коронавируса.
"В пятницу мы договорились продолжать консультации и работу по этому соглашению, чтобы обязать все страны дать позитивный сигнал нефтяным рынкам. С пятницы мы находимся в постоянных консультациях, продолжим и завтра, и далее, мы продолжаем следить за операциями на рынке со всеми сторонами, подписавшими соглашение. <...> Мы считаем обязательным точный анализ ситуации на рынке и консультации со всеми сторонами, подписавшими соглашение. Надеемся, что будет прямое и быстрое вмешательство со стороны стран — членов ОПЕК и вне организации с тем, чтобы на рынке восстановился баланс", — заявил министр в эфире телеканала en-Nahar.
По его словам, нынешняя ситуация окажет негативный эффект на производителей и потребителей нефти, если затянется на длительный срок.
Аналогичная ситуация с падением цен на черное золото наблюдалась в 2014 году, когда цены упали до 20 долларов за баррель. Он напомнил, что тогда ситуацию удалось разрешить, приняв соглашение в Алжире в 2016 году.
Уровень добычи нефти в Алжире, одном из членов ОПЕК, составляет около 1,3 миллиона баррелей в сутки.
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30 процентов, обновив минимумы за четыре года, после развала соглашения ОПЕК+ и обещания Саудовской Аравии нарастить добычу и снизить нефтяные цены. Баррель Brent падал до 31,38 доллара за баррель, WTI — до 27,9 доллара. Сейчас цены на нефть теряют примерно 20 процентов.