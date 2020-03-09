В Алжире прокомментировали ситуацию с ценами на нефть

Министр отметил, что сложившаяся ситуация вызвана многими факторами, в том числе падением спроса на нефть из-за коронавируса.

По его словам, нынешняя ситуация окажет негативный эффект на производителей и потребителей нефти, если затянется на длительный срок.

Аналогичная ситуация с падением цен на черное золото наблюдалась в 2014 году, когда цены упали до 20 долларов за баррель. Он напомнил, что тогда ситуацию удалось разрешить, приняв соглашение в Алжире в 2016 году.