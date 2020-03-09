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Польша вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией
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РИА Новости

Польша вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией

16:15 09.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПропускной пункт на границе между Польшей и Чехией
Пропускной пункт на границе между Польшей и Чехией
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Пропускной пункт на границе между Польшей и Чехией. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 мар – РИА новости. Польша вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией, заявил журналистам в понедельник премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
На данный момент в Польше известно о 16 подтвержденных случаях заражения коронавирусом.
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"Сегодня мы принимаем очередные решения, мы одни из первых в Европе, которые принимают такое решение. А именно мы вводим санитарные проверки на границе с Германией и Чехией, на основных переходах", - сказал Моравецкий.
Он добавил, что контроль будет проводиться на четырех погранпереходах на границе с Германией и одном на границе с Чехией.
"Хочу подчеркнуть, что в ближайшие несколько десятков часов мы будем расширять сферу этих проверок на остальные пограничные переходы", - добавил он.
При этом премьер добавил, что на первых порах проверки будут касаться в первую очередь автобусных перевозок.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМатеуш МоравецкийВОЗПольшаГерманияКитайЧехияУханьВ мире
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