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В Ираке двое американских военных погибли при операции против ИГ*
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РИА Новости

В Ираке двое американских военных погибли при операции против ИГ*

16:11 09.03.2020 (обновлено: 18:31 09.03.2020)
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© Фото : U.S. Army / Spc. Derek Mustard Американские военные о время стрельб на авиабазе Аль-Асад в Ираке
 Американские военные о время стрельб на авиабазе Аль-Асад в Ираке
© Фото : U.S. Army / Spc. Derek Mustard
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. В Ираке во время операции против террористов ИГ* погибли двое американских военнослужащих США, сообщили в штабе "Непоколебимая решимость".
"Они консультировали и сопровождали иракские силы безопасности в ходе миссии по уничтожению укрепленного центра ИГ* в горном районе на севере Центрального Ирака", — уточняется в сообщении.
Подробности и имена солдат не раскрываются.
В августе 2014 года США и их союзники начали в ближневосточном регионе военную операцию "Непоколебимая решимость". В международную коалицию вошли более 60 стран, в том числе Канада, Бельгия, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Австралия, Саудовская Аравия, Кувейт и другие.
Одной из основных боевых задач было нанесение воздушных ударов по ИГ*. Действия международной коалиции осуществляются без прямой санкции Совета Безопасности ООН.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоИракСШАВ мире
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