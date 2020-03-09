В Ираке двое американских военных погибли при операции против ИГ*

"Они консультировали и сопровождали иракские силы безопасности в ходе миссии по уничтожению укрепленного центра ИГ* в горном районе на севере Центрального Ирака", — уточняется в сообщении.
Подробности и имена солдат не раскрываются.
В августе 2014 года США и их союзники начали в ближневосточном регионе военную операцию "Непоколебимая решимость". В международную коалицию вошли более 60 стран, в том числе Канада, Бельгия, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Австралия, Саудовская Аравия, Кувейт и другие.
Одной из основных боевых задач было нанесение воздушных ударов по ИГ*. Действия международной коалиции осуществляются без прямой санкции Совета Безопасности ООН.
* Террористическая организация, запрещенная в России.