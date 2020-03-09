В Ираке двое американских военных погибли при операции против ИГ*

В августе 2014 года США и их союзники начали в ближневосточном регионе военную операцию "Непоколебимая решимость". В международную коалицию вошли более 60 стран, в том числе Канада, Бельгия, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Австралия, Саудовская Аравия, Кувейт и другие.