Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-09T16:10+0300
https://ria.ru/20200309/1568346601.html
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
https://cdn23.img.ria.ru/images/151943/83/1519438391_0:132:2560:1572_1036x0_80_0_0_4001bec70fd57b38a268cbcdab7be063.jpg
РИА Новости

Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

16:10 09.03.2020
858
© Фото : Олег Артемьев/РоскосмосКосмический грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Космический грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
© Фото : Олег Артемьев/Роскосмос
Космический грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Грузовой космический корабль Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), НАСА вело прямую трансляцию.
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) с космическим кораблем Dragon в ночь на 7 марта. Аппарат прибыл к МКС в понедельник. Стыковку со станцией начала астронавт НАСА Джессика Меир с использованием механического манипулятора Canadаrm2 для захвата корабля, после чего управление перешло к НАСА.
Макет Солнечной системы
17 февраля, 18:53РИА Наука
В НАСА сообщили, к каким планетам отправят следующие миссии
Как сообщали в НАСА, это двадцатая миссия грузового корабля Dragon на МКС, предусмотренная первым контрактом космического ведомства и частной компанией SpaceX. Это также последний рейс корабля Dragon первого поколения, планируется, что следующий грузовой рейс на МКС совершит корабль Dragon 2.
Аппарат доставил на орбитальную станцию предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов. Планируется, что Dragon будет оставаться на МКС около месяца, после чего вернется с грузом на Землю.
Возьмут ли меня в космонавты?
28 июля 2017, 09:57
Возьмут ли меня в космонавты?Пройдите тест на Ria.ru и узнайте, каковы ваши шансы стать космонавтом.
1101003
Обсудить 2
Джессика МеирМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceX
Рекомендуем
Макет на навигационной спутниковой системы BeiDou на выставке
Китай вывел на орбиту новый спутник навигационной системы Beidou
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин распорядился выделить деньги на Парк покорителей космоса
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Поздравление с 8 марта от ученых Института космических исследований РАН
Астрономы поздравили женщин с 8 Марта космическими взрывами
Медработник осуществляет замер температуры у мужчины в здании Шанхайской фондовой биржи
"Сегодня — первый день паники": косвенных жертв коронавируса миллиарды
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Суд по МН17 заинтересовали данные журналиста по "Букам"
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время неформального ужина в ресторане Высота 5642 в Сочи
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Нефтяные вышки
"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
Павильон Роскосмоса
Поставщика топлива для "Роскосмоса" признали банкротом
Актриса Юлия Михалкова во время церемонии закрытия 41-го ММКФ в Москве
"Не те мужики": в "Уральских пельменях" высмеяли уход Михалковой
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Италия
По итальянским тюрьмам прокатилась волна протестов из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01В Париже из-за коронавируса отменили концерты Мадонны
19:57В Греции сообщили об 11 новых случаях инфицирования коронавирусом
19:41Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
19:38Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
19:34ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
19:32В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти
19:29В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
19:22Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
19:17В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
19:12В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
19:12Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
19:07Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
19:06На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
19:02В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
19:01Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
18:56Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
18:52Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
18:45Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
18:39Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
18:35В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
Лента новостейМолния