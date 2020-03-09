Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Грузовой космический корабль Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), НАСА вело прямую трансляцию.
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) с космическим кораблем Dragon в ночь на 7 марта. Аппарат прибыл к МКС в понедельник. Стыковку со станцией начала астронавт НАСА Джессика Меир с использованием механического манипулятора Canadаrm2 для захвата корабля, после чего управление перешло к НАСА.
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Как сообщали в НАСА, это двадцатая миссия грузового корабля Dragon на МКС, предусмотренная первым контрактом космического ведомства и частной компанией SpaceX. Это также последний рейс корабля Dragon первого поколения, планируется, что следующий грузовой рейс на МКС совершит корабль Dragon 2.
Аппарат доставил на орбитальную станцию предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов. Планируется, что Dragon будет оставаться на МКС около месяца, после чего вернется с грузом на Землю.