ЦБ Белоруссии не откажется от политики плавающего курса нацвалюты

МИНСК, 9 мар - РИА Новости. Национальный банк Белоруссии не намерен отказываться от режима плавающего курса нацвалюты несмотря на ее резкое ослабление из-за негатива с мировых рынков, заявил РИА Новости пресс-секретарь регулятора Александр Тимошенко.
На открытие мировых торгов понедельника цена нефти рухнула на 30%, баррель марки Brent дешевел до 31,3 доллара после распада альянса ОПЕК+ и снятия ограничений по добыче. Обрушение цен стало самым драматическим со времен завершения войны в Персидском заливе в 1991 году. К текущему моменту падение котировок основных марок замедлилось до примерно 22-23%. На этом фоне на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже, по итогам которых Нацбанк устанавливает значения официальных курсов валют, евро вырос к белорусскому рублю на 6,24%, доллар - на 5,01%, а российский рубль подешевел на 4,78%.
"Курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, сложившийся по итогам сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, отражает рыночную ситуацию с учетом резкого падения мировых цен на нефть. В этих условиях именно гибкий плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки и при этом не допускать диспропорций в соотношении спроса на иностранную валюту и ее предложения на внутреннем валютном рынке", - сказал Тимошенко.
Он добавил, что "Нацбанк по-прежнему не устанавливает каких-либо целей по уровню курса белорусского рубля или темпам его изменения". "Вместе с тем мы считаем, что по мере ослабления внешних негативных факторов произойдет смена динамики курса белорусского рубля к мировым валютам", - добавил пресс-секретарь.