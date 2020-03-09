ФАС следит за ценами на социально значимые товары

"ФАС России на регулярной основе проводит мониторинг цен ряда социально значимых товаров, в том числе продуктов питания, и в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства принимает меры антимонопольного реагирования", — заявили в ФАС. Тем не менее регулятор подчеркнул, что если динамика цен определяется изменением общих условий обращения товаров и не связана с монополистической деятельностью участников рынка, то в этом случае вмешаться он не сможет.