Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T16:43+0300
https://ria.ru/20200309/1568346357.html
ФАС следит за ценами на социально значимые товары
https://cdn24.img.ria.ru/images/153283/73/1532837341_0:0:2665:1500_1036x0_80_0_0_2e02afd4bd2785b95cd431163bc13e99.jpg
РИА Новости

ФАС следит за ценами на социально значимые товары

16:06 09.03.2020 (обновлено: 16:43 09.03.2020)
820
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в свете падения курса рубля напомнила, что постоянно следит на ценами на ряд социально значимых товаров, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на глобальном рынке Forex, дойдя до 75,67 и 86,09 рубля соответственно, после 30-процентного обрушения цен на нефть.
Здание Государственной Думы России в Москве
14:52Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В ГД назвали сроки роста цен на товары с импортными комплектующими
Ранее в понедельник агентству пояснили в АКОРТ (в Ассоциации компаний розничной торговли, объединяющей крупнейшие розничные сети в России), что изменение курсов валют может повлиять на отпускные цены производителей, что впоследствии приведет и к соответственному изменению цен в рознице.

"ФАС России на регулярной основе проводит мониторинг цен ряда социально значимых товаров, в том числе продуктов питания, и в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства принимает меры антимонопольного реагирования", — заявили в ФАС. Тем не менее регулятор подчеркнул, что если динамика цен определяется изменением общих условий обращения товаров и не связана с монополистической деятельностью участников рынка, то в этом случае вмешаться он не сможет.

Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
11:52Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт: падение рубля приведет к росту ставок по кредитам в России
Также ранее в понедельник член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич сказал РИА Новости, что большинство конкурсов на поставку в Россию лекарств уже состоялось, проблем с точки зрения гособеспечения в связи с падением курса рубля быть не должно, но в случае розничной торговли повышение цен в аптеках возможно, если валютные курсы будут повышаться или держаться на новом уровне длительное время.
Говоря о лекарствах, в пресс-службе ФАС агентству пояснили, что цены на препараты, которые входят в перечень жизненно важных (ЖНВЛП), подлежат государственному регулированию и не могут быть выше предельных отпускных цен, зарегистрированных фармкомпаниями.
170102
Обсудить 3
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеБорис МенделевичАссоциация компаний розничной торговлиФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
Рекомендуем
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
В Алжире прокомментировали ситуацию с ценами на нефть
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
Страны ОПЕК+ не договорились по сокращению добычи нефти
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Акции американских нефтяных компаний упали на четверть
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет
Добыча нефти
Эксперт рассказал, сколько могут продержаться низкие цены на нефть
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Ирак сообщил о переговорах по новому нефтяному соглашению
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
Министр энергетики России Александр Новак
Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
Табличка на объекте Saudi Aramco
Акции Saudi Aramco по итогам торгов отыграли половину утреннего спада
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Курс рубля замедлил темпы падения
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Суд по МН17 заинтересовали данные журналиста по "Букам"
Покупка нового автомобиля в салоне
Автоконцерны рассказали о влиянии курса рубля на цены на машины
Пункт обмена валют
Аналитики оценили падение цен на нефть и обвал курса рубля
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01В Париже из-за коронавируса отменили концерты Мадонны
19:57В Греции сообщили об 11 новых случаях инфицирования коронавирусом
19:41Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
19:38Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
19:34ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
19:32В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти
19:29В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
19:22Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
19:17В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
19:12В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
19:12Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
19:07Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
19:06На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
19:02В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
19:01Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
18:56Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
18:52Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
18:45Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
18:39Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
18:35В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
Лента новостейМолния