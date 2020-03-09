"Не те мужики": в "Уральских пельменях" высмеяли уход Михалковой

"Она действительно ушла. Наверное, я предполагаю, что нужно строить личную жизнь. <…> Тут, видимо, не те мужики, которые нужны Юле, и тем более они все женаты уже давным-давно. И все старые уже. Самому старому 84 у нас, самому молодому — 72, это я", — пошутил он.