"Не те мужики": в "Уральских пельменях" высмеяли уход Михалковой

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Участник юмористического шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников в интервью порталу "7 дней" связал уход Юлии Михалковой с ее планами создать семью.
"Она действительно ушла. Наверное, я предполагаю, что нужно строить личную жизнь. <…> Тут, видимо, не те мужики, которые нужны Юле, и тем более они все женаты уже давным-давно. И все старые уже. Самому старому 84 у нас, самому молодому — 72, это я", — пошутил он.
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По словам Мясникова, сейчас бывшая участница коллектива занимается другими проектами.
Команду КВН "Уральские пельмени" создали в 1993 году. Она быстро стала одной из самых популярных в клубе и добилась титула чемпиона Высшей лиги. С 2009-го участники творческой группы вели собственное телешоу.
В декабре 2018 года Михалкова рассказала о распаде "Уральских пельменей". Тогда она заявила, что в полном, "классическом", составе творческая группа выступает только в Екатеринбурге и на телевидении. Позже она объявила о своем уходе из шоу, рассказав, что теперь участвует в съемках детского КВН.