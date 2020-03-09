Акции Saudi Aramco по итогам торгов отыграли половину утреннего спада

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Стоимость акций Saudi Стоимость акций Saudi Aramco по итогам торгов в понедельник упала на 5,5 процента, до 28,35 риала (7,55 доллара), отыграв почти половину падения на открытии торгов, но при этом оставшись ниже цены IPO в 32 риала (8,5 доллара), свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов понедельника стоимость акций Saudi Aramco упала сразу на максимально допустимые десять процентов — до 27 риалов (7,2 доллара), в воскресенье она впервые опустилась ниже цены IPO в 32 риала (8,5 доллара).

Падение акций произошло на фоне обвала мировых цен на нефть более чем на 30 процентов после распада альянса ОПЕК + и снятия ограничений по добыче. Саудовская Аравия , по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. Баррель Brent в понедельник дешевел до 31,38 доллара, WTI — до 27,9 доллара (минимум за четыре года), а сейчас их падение составляет порядка 23 процента.

Saudi Aramco провела IPO на местной бирже Tadawul в начале декабря 2019 года, Саудовская Аравия тогда продала инвесторам 1,5 процента акций компании за 25,6 миллиарда долларов. Акции были размещены по верхней границе диапазона: 32 риала (8,53 доллара) за штуку, а рыночная капитализация компании составила рекордные для всего мира 1,7 триллиона долларов. В рамках реализации опциона доразмещения (для стабилизации котировок после IPO) были проданы акции еще на 3,8 миллиарда долларов, таким образом общий объем IPO достиг 29,4 миллиарда долларов.