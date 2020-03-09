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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T16:37+0300
https://ria.ru/20200309/1568345999.html
Акции Saudi Aramco по итогам торгов отыграли половину утреннего спада
https://cdn23.img.ria.ru/images/155970/95/1559709549_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_cb3d64c0b7e73cfbff9fc2294dafd033.jpg
РИА Новости

Акции Saudi Aramco по итогам торгов отыграли половину утреннего спада

16:13 09.03.2020 (обновлено: 16:37 09.03.2020)
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© РИА НовостиТабличка на объекте Saudi Aramco
Табличка на объекте Saudi Aramco
© РИА Новости
Табличка на объекте Saudi Aramco. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Стоимость акций Saudi Aramco по итогам торгов в понедельник упала на 5,5 процента, до 28,35 риала (7,55 доллара), отыграв почти половину падения на открытии торгов, но при этом оставшись ниже цены IPO в 32 риала (8,5 доллара), свидетельствуют данные торгов.
На открытии торгов понедельника стоимость акций Saudi Aramco упала сразу на максимально допустимые десять процентов — до 27 риалов (7,2 доллара), в воскресенье она впервые опустилась ниже цены IPO в 32 риала (8,5 доллара).
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Падение акций произошло на фоне обвала мировых цен на нефть более чем на 30 процентов после распада альянса ОПЕК+ и снятия ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. Баррель Brent в понедельник дешевел до 31,38 доллара, WTI — до 27,9 доллара (минимум за четыре года), а сейчас их падение составляет порядка 23 процента.
Saudi Aramco провела IPO на местной бирже Tadawul в начале декабря 2019 года, Саудовская Аравия тогда продала инвесторам 1,5 процента акций компании за 25,6 миллиарда долларов. Акции были размещены по верхней границе диапазона: 32 риала (8,53 доллара) за штуку, а рыночная капитализация компании составила рекордные для всего мира 1,7 триллиона долларов. В рамках реализации опциона доразмещения (для стабилизации котировок после IPO) были проданы акции еще на 3,8 миллиарда долларов, таким образом общий объем IPO достиг 29,4 миллиарда долларов.
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Торги стартовали 11 декабря с котировки в 35,2 риала, что соответствовало максимально возможному дневному росту в десять процентов. В первые дни торгов стоимость акций росла и достигала 38 риалов, а с 17 декабря начала постепенно снижаться.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьSaudi AramcoСаудовская АравияBrentЭкономика
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