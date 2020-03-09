Премьер Украины утвердил новый усиленный план борьбы с коронавирусом

"Премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план антикризисных профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 и поручил министрам осуществить ряд мероприятий", - сказано в сообщении на сайте кабмина.

В соответствии с планом планируется пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности. Также Шмыгаль поручил предусмотреть осмотр медработниками или пограничниками всех лиц, прибывающих на Украину из-за границы и через контрольные пункты въезда-выезда из Донецкой и Луганской областей.