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Премьер Украины утвердил новый усиленный план борьбы с коронавирусом
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РИА Новости

Премьер Украины утвердил новый усиленный план борьбы с коронавирусом

15:40 09.03.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
КИЕВ, 9 мар – РИА Новости. Новый усиленный план по борьбе с распространением коронавируса утвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
На прошлой неделе минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
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"Премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план антикризисных профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 и поручил министрам осуществить ряд мероприятий", - сказано в сообщении на сайте кабмина.

В соответствии с планом планируется пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности. Также Шмыгаль поручил предусмотреть осмотр медработниками или пограничниками всех лиц, прибывающих на Украину из-за границы и через контрольные пункты въезда-выезда из Донецкой и Луганской областей.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 735 человек, скончались 3 119 людей, излечились 58 600 заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 413 человек.
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Денис ШмыгальКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаУкраинаВ мире
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