Гани пообещал освободить пленных талибов, сообщили СМИ

Ранее сообщалось, что в тексте заключенного между США и талибами соглашения указывалось, что "межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство и США должны освободить пять тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - одну тысячу пленных". Официальный представитель талибов Сухель Шахин подтверждал, что их делегация не встречалась в субботу в Катаре с членами афганского правительства, а "переговоры с ними должны начаться позднее после установления доверия и завершения процесса освобождения пленных".