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Гани пообещал освободить пленных талибов, сообщили СМИ
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РИА Новости

Гани пообещал освободить пленных талибов, сообщили СМИ

15:37 09.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани . Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Победивший на выборах президента Афганистана Ашраф Гани пообещал освободить пленных талибов, сообщает телеканал 1TV news.
Как сообщает телеканал, президент пообещал издать соответствующий указ во вторник. Гани выразил надежду, что освобождение пленных способствует уменьшению насилия в стране со стороны радикальной группировки "Талибан".
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Ранее торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Ранее сообщалось, что в тексте заключенного между США и талибами соглашения указывалось, что "межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство и США должны освободить пять тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - одну тысячу пленных". Официальный представитель талибов Сухель Шахин подтверждал, что их делегация не встречалась в субботу в Катаре с членами афганского правительства, а "переговоры с ними должны начаться позднее после установления доверия и завершения процесса освобождения пленных".
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Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что Афганистан не брал на себя обязательств по освобождению пяти тысяч пленных талибов. Афганский лидер также добавил, что такая мера не может "рассматриваться как условие" - вопрос освобождения пленных должен быть частью обсуждения на переговорах. "Вопрос освобождения пленников входит не в полномочия США, а в полномочия правительства Афганистана"
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АфганистанКатарТалибанСШАВ мире
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