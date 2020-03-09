У вернувшейся из Цюриха жительницы Подмосковья выявили коронавирус

"Женщина и ее семья продолжают находиться в изолированных боксах инфекционного отделения одной из больниц Московской области под наблюдением врачей. Заболевание протекает в легкой форме. Оказывается полный комплекс лечебных мероприятий. Был установлен круг контактных лиц на территории Московской области. У 36 человек взяты анализы на коронавирус", - говорится в сообщении.