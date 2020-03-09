У вернувшейся из Цюриха жительницы Подмосковья выявили коронавирус

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Коронавирус подтвердился у жительницы Подмосковья, вернувшейся из Цюриха, установлен круг лиц, с которыми она контактировала, анализы взяты у 36 человек, они находятся на карантине, рассказали РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
"Женщина и ее семья продолжают находиться в изолированных боксах инфекционного отделения одной из больниц Московской области под наблюдением врачей. Заболевание протекает в легкой форме. Оказывается полный комплекс лечебных мероприятий. Был установлен круг контактных лиц на территории Московской области. У 36 человек взяты анализы на коронавирус", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что у всех результат отрицательный. Они помещены на карантин и находятся под медицинским наблюдением.
В минздраве напомнили о важности соблюдения правил личной гигиены: мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта, не касаться рта, носа или глаз немытыми руками, регулярно очищать поверхности и устройства влажными салфетками.
"При появлении любых симптомов ОРВИ – оставайтесь дома и вызовите врача. Воздержитесь от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой", - рассказали в пресс-службе.
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