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2020-03-09T15:31+0300
https://ria.ru/20200309/1568345297.html
В Кабуле упали две ракеты во время инаугурации Гани, сообщил источник
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РИА Новости

В Кабуле упали две ракеты во время инаугурации Гани, сообщил источник

15:31 09.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
КАБУЛ, 9 мар - РИА Новости. Две ракеты упали в центре Кабула во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани, сообщил РИА Новости источник в президентском дворце.
Победивший на выборах президента страны Гани в понедельник принял присягу и официально вступил в должность главы государства.
"Одна из ракет упала рядом с парком, другая рядом с отелем Serena, два человека были ранены", - сообщил собеседник агентства.
Телеканал ToloNews сообщает, что Гани лично призвал гостей не прерывать церемонию. "Не бойтесь одного или двух взрывов, оставайтесь на своих местах", - сказал Гани, ненадолго прервав инаугурационную речь.
Через несколько минут после вступления Гани в должность не признавший итоги выборов глава исполнительной власти Абдулла Абдулла провел параллельную церемонию, на которой принял присягу главы государства.
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Ашраф Гани АхмадзайАфганистанКабул (город)В мире
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