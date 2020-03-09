В Кабуле упали две ракеты во время инаугурации Гани, сообщил источник

Победивший на выборах президента страны Гани в понедельник принял присягу и официально вступил в должность главы государства.

"Одна из ракет упала рядом с парком, другая рядом с отелем Serena, два человека были ранены", - сообщил собеседник агентства.

Телеканал ToloNews сообщает, что Гани лично призвал гостей не прерывать церемонию. "Не бойтесь одного или двух взрывов, оставайтесь на своих местах", - сказал Гани, ненадолго прервав инаугурационную речь.