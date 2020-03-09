В Кабуле упали две ракеты во время инаугурации Гани, сообщил источник

КАБУЛ, 9 мар - РИА Новости. Две ракеты упали в центре Кабула во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани, сообщил РИА Новости источник в президентском дворце.
Победивший на выборах президента страны Гани в понедельник принял присягу и официально вступил в должность главы государства.
"Одна из ракет упала рядом с парком, другая рядом с отелем Serena, два человека были ранены", - сообщил собеседник агентства.
Телеканал ToloNews сообщает, что Гани лично призвал гостей не прерывать церемонию. "Не бойтесь одного или двух взрывов, оставайтесь на своих местах", - сказал Гани, ненадолго прервав инаугурационную речь.
Через несколько минут после вступления Гани в должность не признавший итоги выборов глава исполнительной власти Абдулла Абдулла провел параллельную церемонию, на которой принял присягу главы государства.
18 февраля, 17:32Биография Ашрафа Гани