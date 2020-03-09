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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T15:54+0300
https://ria.ru/20200309/1568345256.html
Эксперт рассказал, сколько могут продержаться низкие цены на нефть
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_0:17:2464:1403_1036x0_80_0_0_d0ccfdd99150d6a0117bdc18ee3c9333.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, сколько могут продержаться низкие цены на нефть

15:30 09.03.2020 (обновлено: 15:54 09.03.2020)
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© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти
Добыча нефти
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти
ДУБАЙ, 9 мар — РИА Новости. Цены на нефть менее или около 30 долларов за баррель вряд ли продержатся долго, во второй половине года спрос на черное золото неизбежно повысится, и отрицательное воздействие на рынки от распространения коронавируса должно уменьшиться, высказал мнение РИА Новости эмиратский эксперт по мировой экономике, директор по региональному развитию в международном банке LanceBank Наиль аль-Джавабара.
В понедельник на мировом рынке произошел обвал нефтяных цен более чем на 30 процентов после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. К текущему моменту падение котировок основных марок — Brent и WTI — замедлилось до примерно 20 процентов.
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"В начале года цены на нефть были где-то 66 долларов за баррель, в прошлую пятницу снизились до 45 долларов, а в "черный понедельник" снизились на более чем 30 процентов на азиатских рынках. Сокращение цен на нефть ниже 30 долларов — это большой удар по всем экономикам, в том числе в странах Персидского залива, не только нефтепроизводителей, но и покупателей — с точки зрения вложения инвестиций, но я не думаю, что такие низкие цены продлятся долго, во второй половине года обычно спрос на топливо растет, и воздействие на рынки коронавируса, когда второй в мире потребитель энергоресурсов, Китай, закрыл более половины своих производств, должно сократиться", — считает аль-Джавабара.

Он не разделяет мнения, что Саудовская Аравия начала войну на рынке нефти, вызвав обвал цен, считая резкое снижение цен на черное золото скорее результатом нежелания России поддерживать дальнейшее сокращение добычи нефти.
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"Саудовская Аравия опирается на договоренности внутри ОПЕК, а также договоренность ОПЕК+, эта сделка сохраняла за производителями их доли на рынке, но в сбалансированном виде. Отказ России в минувшую пятницу от дальнейшего сокращения добычи прекратил существование альянса ОПЕК+, что означает возвращение нефтедобывающих стран к нерегулируемой добыче в их собственных интересах. Саудовская Аравия, в свою очередь, за время существования сделки ОПЕК+ очень сильно сократила добычу — с 11 миллионов баррелей до сегодняшних семи миллионов, и теперь, когда все страны, включая Россию, после истечения срока действия сделки примутся наращивать нефтедобычу, ей тоже нужно возвращаться к прежним объемам, чтобы удержать свою долю на рынке", — сказал эксперт.

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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЦены на нефтьОПЕКСаудовская АравияBrentЭкономика
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