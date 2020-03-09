Эксперт рассказал, сколько могут продержаться низкие цены на нефть

"В начале года цены на нефть были где-то 66 долларов за баррель, в прошлую пятницу снизились до 45 долларов, а в "черный понедельник" снизились на более чем 30 процентов на азиатских рынках. Сокращение цен на нефть ниже 30 долларов — это большой удар по всем экономикам, в том числе в странах Персидского залива, не только нефтепроизводителей, но и покупателей — с точки зрения вложения инвестиций, но я не думаю, что такие низкие цены продлятся долго, во второй половине года обычно спрос на топливо растет, и воздействие на рынки коронавируса, когда второй в мире потребитель энергоресурсов, Китай, закрыл более половины своих производств, должно сократиться", — считает аль-Джавабара.
"Саудовская Аравия опирается на договоренности внутри ОПЕК, а также договоренность ОПЕК+, эта сделка сохраняла за производителями их доли на рынке, но в сбалансированном виде. Отказ России в минувшую пятницу от дальнейшего сокращения добычи прекратил существование альянса ОПЕК+, что означает возвращение нефтедобывающих стран к нерегулируемой добыче в их собственных интересах. Саудовская Аравия, в свою очередь, за время существования сделки ОПЕК+ очень сильно сократила добычу — с 11 миллионов баррелей до сегодняшних семи миллионов, и теперь, когда все страны, включая Россию, после истечения срока действия сделки примутся наращивать нефтедобычу, ей тоже нужно возвращаться к прежним объемам, чтобы удержать свою долю на рынке", — сказал эксперт.